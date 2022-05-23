Команда ПСБ во главе с председателем Петром Фрадковым приняла участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

ПСБ поддержал проведение всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», который состоялся 22 мая в 85 городах России одновременно. В Москве команду спортсменов возглавил председатель ПСБ Пётр Фрадков.



Полумарафон стал самым масштабным в своей истории: единый старт, 11 часовых поясов, 4 дистанции — 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км в зависимости от уровня подготовки.



Порядка 5 тыс. сотрудников ПСБ преодолевали различные дистанции в 47 городах по всей России. Маршрут проходил по центральным и историческим частям городов-участников. В Москве спортсмены-любители стартовали и финишировали на Васильевском спуске.



«Для ПСБ уже стало доброй традицией не только выступать партнером ЗаБег.РФ, но и принимать в нем активное участие: только в Москве бежало более тысячи человек, а по всей стране на старт вышли почти треть сотрудников банка и членов их семей. Это говорит о том, что мы сплоченная команда единомышленников — спортивных, активных, вместе мы достигаем высоких результатов в работе и спорте», — отметил Петр Фрадков.



Банк выступает генеральным партнером проекта с 2019 года.