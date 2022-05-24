Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 11:01

Кастер Семеня: «Руководители соревнований думали, что у меня есть член, и я предложила доказать, что это не так»

Кастер Семеня рассказал о том, как себя чувствовала из-за лекарств, снижающих завышенный от природы тестостерон
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кастер Семеня.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка Кастер Семеня обвинила руководителей легкоатлетических соревнований, которые думали, что она является не девушкой, а мужчиной.

«Они думали, что у меня есть член, наверное. Я сказала им: «Все в порядке. Я женщина, мне все равно. Если вы хотите убедиться, что я женщина, то я могу показать вагину», — приводит слова спортсменки The Telegraph.

Семеня заявила, что ее заставляли принимать лекарства, снижающие завышенный от природы тестостерон, которые делали ее настолько больной, что она боялась, что у нее случится сердечный приступ.

«Мне было плохо, я набирала вес, у меня были панические атаки, я боялась, что случится меня сердечный приступ. Это все равно, что каждый день резать себя ножом. Но у меня не было выбора. Мне 18 лет, я хочу бегать, хочу попасть на Олимпийские игры, это единственный вариант для меня», — отметила Семеня.

В настоящее время в беге на дистанции от 400 до 1600 метров запрещено соревноваться дамам, чей природный показатель тестостерона превышает 10 наномоль на литр. В результате ряд сильных спортсменок, в том числе Кастер, вынуждены либо принимать гормоны, либо менять дистанционную специализацию.

В ноябре прошлого года World Athletics подтвердила, что не собирается менять свои правила, несмотря на рекомендации МОК избегать притеснений гиперандрогенных женщин.

Семеня в настоящее время соревнуется на длинных дистанциях, и на прошлой неделе установила личный рекорд в забеге на 3000 метров — 8 минут 54,97 секунды.

Ранее спортсменка опубликовала в соцсетях иронический пост о правилах World Athletics по поводу допуска на соревнования женщин с повышенным уровнем тестостерона.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/athletics/2022/05/23/caster-semenya-athletics-chiefs-thought-had-d-offered-prove/
Кастер Семеня
4
0
Читайте также
«Никакой политики или диссидентства». Как советская шахматистка подставила сборную из-за любви
Запрещенный «флаг войны», американцы и алкоголь, женщина-тренер и сексизм. Главные скандалы на хоккейном ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команда ПСБ во главе с председателем Петром Фрадковым приняла участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Семеня ответила Джонатану Тэйлору: «Если он хочет понять, как лекарства мучили меня, то должен принять их сам»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости