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Сегодня, 08:21

Американская бегунья проиграла апелляцию по делу о «зараженной свинине»

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Читать «СЭ» в
Шелби Хулихан.
Фото Global Look Press

Американская бегунья на длинные дистанции Шелби Хулихан проиграла апелляцию в CAS по своему допинговому делу. Прошлым летом 29-летняя спортсменка получили четыре года дисквалификации из-за положительного теста на стероид нандролон. Хулихан уверяла, что допинг попал ее организм вместе с «зараженной свининой» в мясном блюде буррито. Однако CAS не принял аргументы участницы Олимпиады-2016 и оставил наказание в силе.

«Я потратила много времени, пытаясь доказать свою невиновность, — написала Хулихан в соцсетях. — Мне с самого начала сказали, что подобные наказания очень трудно отменить, и мне не следует возлагать на это надежды. Но я должна была попробовать. Мне необходимо было бороться за себя, свою карьеру и свою репутацию, потому что я невиновна»

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