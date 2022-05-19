Американская бегунья проиграла апелляцию по делу о «зараженной свинине»

Американская бегунья на длинные дистанции Шелби Хулихан проиграла апелляцию в CAS по своему допинговому делу. Прошлым летом 29-летняя спортсменка получили четыре года дисквалификации из-за положительного теста на стероид нандролон. Хулихан уверяла, что допинг попал ее организм вместе с «зараженной свининой» в мясном блюде буррито. Однако CAS не принял аргументы участницы Олимпиады-2016 и оставил наказание в силе.

«Я потратила много времени, пытаясь доказать свою невиновность, — написала Хулихан в соцсетях. — Мне с самого начала сказали, что подобные наказания очень трудно отменить, и мне не следует возлагать на это надежды. Но я должна была попробовать. Мне необходимо было бороться за себя, свою карьеру и свою репутацию, потому что я невиновна»