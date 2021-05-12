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Клишина планирует продолжить летний сезон на майском турнире в США

13:18
Дарья Клишина. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дарья Клишина. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Алексей Николаев, менеджер российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, рассказал о планах спортсменки по продолжению летнего сезона.

«Дарья 18 мая выступит в США на одном из местных турниров, этот старт она рассматривает как один из этапов подготовки к более серьезным соревнованиям. 2 июня ее ждут в Словакии, организаторы турнира в Шаморине очень хотят, чтобы Клишина к ним приехала. Посмотрим, позволит ли ковидная ситуация. 10 июня во Флоренции пройдет очередной этап Бриллиантовой лиги, на который Дарья, вполне вероятно, также будет заявлена. 13 июня ее ждет старт в родной Твери», — приводит ТАСС слова Николаева.

В 2021 году Клишина приняла участие в одном турнире. 27 марта на соревнованиях во Флориде (США) спортсменка заняла второе место с результатом 7,05 метра.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11352233

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