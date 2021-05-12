Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня приговорена к 50 часам общественных работ за нарушение скоростного режима при вождении автомобиля в ЮАР, сообщает ESPN.

Семеня была арестована 6 мая в Претории и освобождена под залог в 35 долларов. На следующий день она явилась в суд и признала себя виновной в нарушении ПДД.

Семене предстоит второе судебное слушание в августе, когда власти сообщат, выполнила ли она общественные работы.