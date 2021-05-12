Ласицкене планирует принять участие в трех турнирах в мае

Ольга Назарова, менеджер чемпионки мира и Европы в прыжках в высоту Марии Ласицкене, рассказала о планах спортсменки в нынешнем месяце.

«Мария в мае планирует выступить на трех турнирах. 21 мая она начнет сезон в немецком Дессау, переговоры оказались непростыми, но Маше был очень нужен этот старт. 23 мая, как ранее уже говорилось, Ласицкене должна выступить на этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде, а 29 мая она хочет принять участие в Кубке Федерации в Сочи. 1 июня Марию ждет старт во французском Монтре», — приводит ТАСС слова Назаровой.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

30 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила Ласицкене до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.