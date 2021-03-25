Клишина может продолжить участвовать в международных соревнованиях

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина сохранила статус нейтрального атлета и может выступать на международных стартах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Дарья Клишина продолжает сохранять за собой статус нейтрального атлета, полученный в 2016 году согласно решению CAS», — приводит ТАСС ответ пресс-службы World Athletics.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус.

Согласно решению CAS от 19 декабря 2020 года, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна.