Российские легкоатлеты не из пула тестирования могут быть допущены на Олимпиаду

Российские спортсмены, не включенные в пул допинг-тестирования World Athletics на второй квартал 2021 года, могут быть допущены на Олимпиаду-2020 в Токио. Они должны при этом находиться в пуле РУСАДА.

В пул допинг-тестирования World Athletics на второй квартал 2021 года вошли семь российских легкоатлетов: Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Илья Шкуренев (многоборье), Сергей Шубенков (110 м с барьерами) и Василий Мизинов (спортивная ходьба).

«Российские спортсмены, не входящие в пул тестирования World Athletics, но находящиеся в национальных пулах тестирования РУСАДА, также претендуют на участие в Олимпийских играх, — цитирует «РИА Новости» пресс-атташе ВФЛА Аллу Глущенко. — Все, кто находится в национальном регистрируемом и расширенном российском пулах тестирования, при условии выполнения нормативов и обладании нейтральным статусом, конечно, будут рассматриваться в качестве кандидатов. Но изначальное предпочтение при выборе будет отдано атлетам, находящимся в пуле тестирования World Athletics, как-то и рекомендует международная федерация».

Совет World Athletics 18 марта вернул российским легкоатлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх. Однако на участию в Олимпиаде и чемпионате Европы среди юниоров смогут не больше 10 атлетов из России.