«Ограничение числа спортсменов мы считаем неверным. Но и ситуация в легкой атлетике далека от совершенства». Поздняков ответил Ласицкене

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, как относится к решению World Athletics ограничить число участников международных стартов от страны 10 спортсменами, а также прокомментировал критические высказывания чемпионки мира Марии Ласицкене в адрес национальной федерации.

«Защита прав чистых атлетов является приоритетом ОКР, — подчеркнул Поздняков. — Напомню, что в деле ВАДА против РУСАДА изначальная позиция международного агентства заключалась в том, чтобы подвергнуть всех членов российской делегации унизительной, на мой взгляд, процедуре доказательства собственной чистоты. Все спортсмены должны были бы сдавать дополнительные допинг-тесты и предоставлять различные документы. Наши юристы проделали огромный объем работы, и решение CAS вы все видели — все эти пожелания ВАДА убрали. Что касается легкоатлетов — безусловно, ограничение количества спортсменов мы считаем неверным и наносящим урон развитию этого вида спорта в стране. К сожалению, мы должны помнить и откуда возникла эта проблема — все скандалы, подорвавшие доверие к российскому спорту, начались в 2015 году именно с легкой атлетики. И сейчас треть всех допинговых случаев в мире происходят в этом виде спорта. И чтобы исправить ситуацию, в первую очередь необходимо подумать об изменении антидопинговой культуры в легкой атлетике. Когда все спортсмены, а не единицы, будут придерживаться политики нулевой терпимости к допингу, мы сможем выставлять полный состав нашей сборной. С другой стороны, в 37 олимпийских видах программы на последнем чемпионате мира российские спортсмены выиграли три медали. И говорить, что из-за ограничения числа атлетов сборная недосчитается наград, не приходится. Ситуация внутри самой легкой атлетики у нас далека от совершенства. И это наша вторая задача — воспитывать и готовить тренеров с новыми современными подходами и технологиями подготовки, исключающими применение запрещенных препаратов. Вот по этим двум вопросам я готов вести дискуссию и с Ласицкене, и с любым другим представителем легкой атлетики. Подчеркну — я рад, что легкоатлеты будут с нами в Токио, без них команда выглядела бы сиротливо».

Напомним, что на Олимпиаде в Рио пять лет назад российскую легкую атлетику представляла только прыгунья в длину Дарья Клишина.

(Антон Бабошин)