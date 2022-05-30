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Сегодня, 12:58

Ирина Привалова рассказала об организации командного ЧР в Сочи

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, с какими трудностями столкнулась федерация при организации командного чемпионата России по легкой атлетике в Сочи.

«Каких-то больших сложностей не было. Руководство базы «Юг Спорт» сделало все, чтобы не было никаких проблем. Единственное, что не удалось сделать, так это получить разрешение на проход зрителей из-за существующих до сих пор ковидных ограничений. Но прямая телевизионная трансляция, я думаю, в определенной степени компенсировала невозможность наблюдать за соревнованиями с трибуны стадиона», — цитирует ТАСС Привалову.

Командный чемпионат России по легкой атлетике проходил в Сочи с 28 по 29 мая.

Источник: https://tass.ru/interviews/14765945
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