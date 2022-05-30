В ВФЛА рассказали, как отстранение российских легкоатлетов повлияло на их мотивацию

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, как отстранение российских легкоатлетов повлияло на их мотивацию.

«В отличие от многих других видов спорта результаты в легкой атлетике исчисляются в метрах и секундах. И у нас есть возможность сравнивать свои результаты с результатами зарубежных соперников. Особенно это важно для молодых спортсменов. Но, конечно, сложившаяся ситуация очень сложная, и большинство наших легкоатлетов с пониманием относятся к этому. И я очень рада, что ведущим нашим спортсменам удалось выступить на Олимпиаде в Токио», — цитирует ТАСС Привалову.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных стартах. Чемпионат мира по легкой атлетике 2022 года прошел в США без представителей России и Белоруссии.