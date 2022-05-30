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Сегодня, 13:15

В ВФЛА рассказали, как отстранение российских легкоатлетов повлияло на их мотивацию

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, как отстранение российских легкоатлетов повлияло на их мотивацию.

«В отличие от многих других видов спорта результаты в легкой атлетике исчисляются в метрах и секундах. И у нас есть возможность сравнивать свои результаты с результатами зарубежных соперников. Особенно это важно для молодых спортсменов. Но, конечно, сложившаяся ситуация очень сложная, и большинство наших легкоатлетов с пониманием относятся к этому. И я очень рада, что ведущим нашим спортсменам удалось выступить на Олимпиаде в Токио», — цитирует ТАСС Привалову.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных стартах. Чемпионат мира по легкой атлетике 2022 года прошел в США без представителей России и Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/interviews/14765945
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