Ласицкене назвала запрет на участие в международных стартах наказанием за то, что имеет российское гражданство

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила невозможность участия в международных стартах наказанием за то, что имеет российское гражданство.

«Сейчас не то время, чтобы говорить про обиды. К сожалению, за последнее время меня уже не раз наказывали за то, что родилась в России. Я понимаю, что происходит, и понимаю, что нужно делать, чтобы не потерять форму. И я это делаю, стараюсь. Мы не отчаиваемся, но это очень сложно. Такого состояния у меня никогда не было», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Ранее на командном чемпионате России в Сочи Ласицкене победила, прыгнув на 1,94 метра.

В марте Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским спортсменам выступать на чемпионатах мира, Европы и этапах Бриллиантовой лиги.