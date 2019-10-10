Исинбаева попросила Путина обратить внимание на развитие студенческого спорта

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева на Совете при президенте по физкультуре и спорту выразила обеспокоенность по поводу развития студенческого спорта. Она обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину обратить внимание на предоставление инфраструктуры студенческому спорту.

— Меня недавно избрали председателем Ассоциации спортивных студенческих клубов, — цитирует ТАСС Исинбаеву. — Я начинаю общаться со студентами, с лидерами спортивных клубов. И мы пришли к тому, что ректоры на местах практически всех университетов не поддерживают своих студентов и не предоставляют им свою инфраструктуру. Если мы говорим о развитии студенческого спорта, массового спорта, то, конечно, должна идти работа, а не разговоры.

У меня убедительная просьба к вам, Владимир Владимирович, обязать ректоров вузов, чтобы они предоставляли существующую инфраструктуру прежде всего своим студентам, а оставшееся время распределяли среди коммерческих групп, среди людей, которые хотят заниматься спортом. Мне кажется это было бы справедливым: сначала студентам, все что осталось — забирайте.