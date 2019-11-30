Бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк считает, что на Россию оказывается чрезмерное давление со стороны ВАДА. Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к российскому спорту на основании подлога данных Московской антидопинговой лаборатории.

— Дыма без огня не бывает, но думаю, что мы оказались под слишком сильным давлением, — цитирует Reuters Иванюка. — Почему такой акцент делается на нас? Мы не можем быть прощены даже за малейшие ошибки.

Также легкоатлет высказался по поводу заявлений гендиректора USADA Трэвиса Тайгерта, потребовавшего отстранить Россию от Олимпиады за очередной допинговый скандал: «Им нужно думать о себе и следить за своими спортсменами».