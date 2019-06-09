ИААФ: информация об отстраненных тренерах не стала главной причиной продления дисквалификации ВФЛА

Глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен заявил, что информация о дисквалифицированных российских тренерах, продолжающих работать с легкоатлетами, не стала определяющей в вынесении решения по ВФЛА. Сегодня совет ИААФ принял решение продлить дисквалификацию ВФЛА, наложенную в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике.

По словам Андерсена, восстановление на данный момент было признано невозможным из-за расследования возможной причастности чиновников ВФЛА к делу одного российского спортсмена (вероятно, Данила Лысенко). Кроме того, ИААФ ждет от ВАДА данных из Московской антидопинговой лаборатории и изучает информацию о работе дисквалифицированных тренеров с российскими спортсменами.

6 июня в СМИ появились данные, что отстраненные в 2017 году тренеры Владимир Мохнев и Валерий Волков продолжают тренерскую деятельность, а бывший врач ВФЛА Сергей Португалов давал лекцию по медицине для спортстменов.

Андерсен утверждает, что дело Мохнева не было определяющим в вынесении решения по ВФЛА. Основным же критерием считается доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории, который будет предоставлен 18 июня.