И.о. главы ВФЛА будет объявлен на ближайшем президиуме

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что исполняющий обязанности главы организации будет объявлен на заседании президиума в ближайшее время. Ранее стало известно, что Шляхтин временно покинет свой пост в связи с отстранением по делу Данила Лысенко. Шляхтин обвиняется во вмешательстве в дело Лысенко о нарушении антидопинговых правил.

Также временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.

— Только сегодня были получены документы, — цитирует официальный сайт ВФЛА Шляхтина. — В настоящий момент юристы изучают обстоятельства дел и предъявленных? обвинений. Речь идет о временном отстранении. Расследование по этому делу? еще продолжается, его? детали конфиденциальны. До 12 декабря ВФЛА и все те, кто обвиняются по этому делу, должны дать объяснение в AIU. Уведомления и ВФЛА, и все сотрудники получили. Это по 50 страниц текста в каждом случае. Юристы уже начали работать. Только после детальной оценки ситуации, юридических консультаций и полного понимания обстоятельств я смогу дать комментарии относительно дальнейших шагов. В самое ближайшее время будет созван президиум ВФЛА. Тогда же будут озвучены ответы на все вопросы, касающиеся моей отставки и исполняющего обязанности президента организации.