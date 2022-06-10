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Сегодня, 19:56

Губерниев устроил шоу из забега на 100 м, Глушаков и Ягудин не попали в топ-3

Анна Горшкова
Корреспондент
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Выход Дмитрия Губерниева на 100-метровку.
Выход Дмитрия Губерниева на 100-метровку.
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В Москве состоялся звездный забег Golden Race в рамках Недели легкой атлетики.

Юрий Борзаковский выиграл стометровку, преодолев дистанцию за 12,38 секунды. Вторым к финишу пришел гимнаст Никита Нагорный (12,53), третье место занял лыжник Александр Легков (13,32).

Однако ярче всех проявил себя комментатор Дмитрий Губерниев, который вышел на старт с лыжными палками и веслами.

Выход Дмитрия Губерниева на 100-метровку.
Выход Дмитрия Губерниева на 100-метровку.

В забеге также принимали участие фигурист Алексей Ягудин, футболист Денис Глушаков, сноубордист Вик Уайлд и баскетболист Алексей Саврасенко.

Денис Глушаков
Алексей Ягудин
Дмитрий Губерниев
Юрий Борзаковский
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