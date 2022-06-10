Шубенков заявил, что готов попробовать себя в соревнованиях по плаванию и фигурному катанию

Российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что готов попробовать себя в соревнованиях по плаванию и фигурному катанию.

10 июня Шубенков стал победителем забега на 110 метров с барьерами на Неделе легкой атлетики в Москве.

В рамках соревнований прошел «золотой забег» на 100 метров, победу в котором одержал олимпийский чемпион в беге Юрий Борзаковский. Также в забеге принимали участие Никита Нагорный, Александр Легков, Алексей Ягудин, Алексей Саврасенко, Дмитрий Губерниев, Денис Глушаков и Вик Уайлд.

«Что касается «золотого забега», то я хочу в таких движухах участвовать, — приводит слова Шубенкова ТАСС. — Но было бы немного нечестно мне как легкоатлету, как Юрий Борзаковский, стометровку бежать с нелегкоатлетами. Поэтому, конечно, результат был предсказуем. Но сам «золотой забег» получился топовый, тут все нормально. Наконец-то есть шоу, которого нам так долго не хватало».

Я лично пробовал раньше только киберспорт, это настоящие соревнования, в которых я участвовал уже взрослым. Ну проплыть я еще что-нибудь смогу. В игровые — с сомнением, опыт коллег подсказывает, что туда лучше не лезть, чтобы не получить травму. На коньках? На пол-акселя способен».