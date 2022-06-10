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Шубенков: «Не рассматриваю смену гражданства. Для меня это нереально»

Легкоатлет Шубенков не планирует менять спортивное гражданство
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, рассматривает ли вариант со сменой спортивного гражданства из-за невозможности выступать на международных соревнованиях.

В марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отстранила российских атлетов от международных соревнований, последовав рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

«Не рассматриваю смену гражданства, — приводит слова Шубенкова Metaratings.ru. — Для меня это нереально, даже если очень хотелось бы, но мне и не хочется. Что буду делать, если меня лишат соревнований? Не знаю, на самом деле, все примерно как обычно. Пока этот год точно известно, что буду тренироваться и соревноваться, у нас вон какой эмоциональный календарь, насыщенный. На следующий год поживем, увидим».

Также легкоатлет рассказал, рассматривает ли он вариант с завершением карьеры, если в ближайшее время Россию не допустят до международных соревнований и не получится принять участие в Олимпийских играх 2024 года.

«До конца года у нас точно известна ситуация, я не могу вперед загадывать, будем смотреть. Много разных обстоятельств может быть еще, поэтому ответ будет зависеть от конкретной ситуации», — сказал он.

В марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отстранила российских атлетов от международных соревнований, последовав рекомендации Международного олимпийского комитета.

Источник: https://metaratings.ru/news/legkoatlet-shubenkov-nazval-nerealnym-dlya-sebya-variant-so-smenoy-grazhdanstva-1286464/
Сергей Шубенков
МОК
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