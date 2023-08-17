Глава World Athletics рассказал, что восстановить статус ВФЛА помогла группа Андерсена

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу рассказал, что организация смогла принять решение по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) благодаря работе главы рабочей группы организации Руне Андерсена и его группы.

«Главное, для чего работала группа — защита чистых атлетов. Мы считаем, что приняли верное решение, сделали это по рекомендации рабочей группы. Работаем с новой ВФЛА через AIU, чтобы удостовериться, что в России действует четкая система антидопинга. Я всегда настаивал, что если мы принимаем жесткие решения, то они должны быть обоснованы, чтобы шел процесс, который гарантировал бы нам правоту. И я благодарю Руне Андерсена за проделанную работу», — сказал Коу на пресс-конференции.

23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.