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Екатеринбург претендует на проведение в 2024 году чемпионата России по легкой атлетике

Ана Горшкова
Корреспондент
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Летний чемпионат России по легкой атлетике в 2024 году может пройти в Екатеринбурге, сообщила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

«Следующий чемпионат страны по легкой атлетике может пройти в Екатеринбурге, мы получили соответствующую заявку, — цитирует Привалову ТАСС. — Этот город способен провести соревнования на высоком уровне. Окончательное решение о месте проведения этого турнира может быть принято на сентябрьском президиуме ВФЛА после изучения всех заявок».

В 2023 году летний чемпионат России по легкой атлетике проходил в Челябинске. Екатеринбург никогда ранее не принимал первенство страны по легкой атлетике.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Ирина Привалова
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