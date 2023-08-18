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Допинг

Сегодня, 17:15

Чемпионка России в толкании ядра дисквалифицирована на три с половиной года за допинг

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская легкоатлетка Евгения Соловьева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

В допинг-пробе 37-летней спортсменки от 12 октября 2021 года обнаружили дегидрохлорметилтестостерон. Ее дисквалификация будет действовать до февраля 2027 года.

Соловьева в 2016 году стала чемпионкой России в толкании ядра.

легкая атлетика
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