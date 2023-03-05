Екатерина Конева раскритиковала организацию турнира в тройном прыжке на чемпионате России

Серебряный призер чемпионата России по легкой атлетике в помещении Екатерина Конева заявила, что организаторы соревнований поступили неправильно, предоставив спортсменкам, выступающим в тройном прыжке, меньше суток на отдых между квалификацией и финалом.

«У кого-то проводят квалификацию на этом чемпионате России, у кого-то нет. Тройной прыжок — это один из самых сложных технических видов. Считаю кощунством давать меньше суток на отдых после тройного прыжка. Если организаторы приняли решение проводить квалификацию, то они должны дать сутки на отдых перед финалом. А в этот раз финал женского тройного прыжка сделали с утра, прошло меньше суток с окончания квалификации. Но я уже немолодая спортсменка, и не могу восстановиться так быстро. Хотя и молодым девочкам обязательно нужен отдых, так нельзя», — приводит ТАСС слова Коневой.

Победу на чемпионате России по легкой атлетике в тройном прыжке одержала Дарья Нидбайкина. Третьей стала Валерия Воловликова.