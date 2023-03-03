Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 12:58

Тренер легкоатлета Савлукова: «Савелий пропустит чемпионат России из-за структурного сбоя»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион России в беге на 400 метров Савелий Савлуков не примет участия в предстоящем первенстве страны из-за проблем, не связанных со здоровьем.

«Спортсмен пропустит зимний чемпионат России. Причина — структурный сбой, разбираемся. К примеру, у вас есть новая машина, заправленная качественным топливом и с новыми покрышками, но она не может ехать, потому что заглючила электроника. Тут отдаленно похожее, никаких травм у Савелия нет, он тренируется. Готовимся, будем ждать летнего сезона», — приводит ТАСС слова Сергея Клевцова, тренера 23-летнего легкоатлета.

В 2022 году Савлуков не проиграл ни одного старта. В 2023 году спортсмен принял участие в двух соревнованиях. 7 января в беге на дистанции 600 метров Савелий стал победителем «Рождественских игр» в Екатеринбурге, установив личный рекорд. 10 февраля на турнире «Русская зима» в Москве Савелий в беге на 400 метров показал шестой результат, несмотря на то, что считался главным фаворитом.

Чемпионат России по бегу в помещении пройдет с 3 по 5 марта в Москве.

Источник: ТАСС
0
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюплантис установил новый рекорд в прыжках с шестом
Новости
RSS RSS
Все новости