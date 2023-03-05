Легкоатлет Лысенко завершит зимний сезон турниром в Брянске

Российский легкоатлет Данила Лысенко сообщил, что мемориал им. В. Д. Самотесова станет для него заключительным стартом перед длительным перерывом.

«Я хочу завершить зимний сезон на турнире в Брянске. Не знаю, какого результата от себя ждать, так как перерыв между этим стартом и чемпионатом России в Москве очень небольшой. Чувствую в себе еще резервы, но не могу сказать, насколько их еще хватит», — приводит ТАСС слова Лысенко.

Соревнования пройдут 7 марта в Брянске.

На чемпионате России в Москве Лысенко победил в прыжках в высоту с результатом 2,34 метра. 29 января на турнире «Битва полов» в столице спортсмен прыгнул на высоту 2,38 метра, что является лучшим результатом сезона в мире.