Легкоатлет Лысенко завершит зимний сезон турниром в Брянске
Российский легкоатлет Данила Лысенко сообщил, что мемориал им. В. Д. Самотесова станет для него заключительным стартом перед длительным перерывом.
«Я хочу завершить зимний сезон на турнире в Брянске. Не знаю, какого результата от себя ждать, так как перерыв между этим стартом и чемпионатом России в Москве очень небольшой. Чувствую в себе еще резервы, но не могу сказать, насколько их еще хватит», — приводит ТАСС слова Лысенко.
Соревнования пройдут 7 марта в Брянске.
На чемпионате России в Москве Лысенко победил в прыжках в высоту с результатом 2,34 метра. 29 января на турнире «Битва полов» в столице спортсмен прыгнул на высоту 2,38 метра, что является лучшим результатом сезона в мире.
Источник: https://tass.ru/sport/17199783
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