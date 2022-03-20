Американский легкоатлет повторил свой же мировой рекорд в беге на 60 метров с барьерами в помещении

Американский легкоатлет Грант Холлоуэй повторил результат мирового рекорда в беге на 60 метров с барьерами в помещении на чемпионате мира по легкой атлетике в Белграде.

Холлоуэй в полуфинальном забеге преодолел дистанцию за 7,29 секунды и повторил время, которое показал сам же в феврале 2021 года в Мадриде.

24-летний американец является серебряным призером Олимпийских игр в Токио и победителем летнего чемпионата мира-2019 на дистанции 110 метров.