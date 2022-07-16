Два известных бегуна пропустят чемпионат мира из-за нарушений антидопинговых правил

Кенийский бегун на длинные дистанции Лоуренс Чероно и американец Рэндольф Росс, специализирующийся в беге на 400 метров, не примут участия в чемпионате мира по легкой атлетике из-за нарушений антидопинговых правил, сообщает NY Post.

Россу предъявлено обвинение в нарушении пункта 2.5 антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций — «Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица». Росс отстранен за вмешательство в процесс допинг-контроля и дачу неправильной информации о своем местонахождении.

Образец пробы Чероно дал положительный результат на триметазидин, входящий в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.