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Сегодня, 10:26

Самая титулованная 36-летняя спортсменка в американской легкой атлетике завершила карьеру

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Эллисон Феликс.
Фото Global Look Press

Американская легкоатлетка Эллисон Феликс сообщила о завершении карьеры. О своем решении она рассказала после завоевания бронзовой медали в смешанной эстафете 4х400 м на проходящем в Юджине чемпионате мира.

Она также в соцсети поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении всей карьеры.

Феликс является самой титулованной спортсменкой в американской легкой атлетике. В активе 36-летней бегуньи 7 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медали Олимпийских игр, а также 13 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые награды чемпионатов мира.

Эллисон Феликс
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