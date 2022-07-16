Самая титулованная 36-летняя спортсменка в американской легкой атлетике завершила карьеру

Американская легкоатлетка Эллисон Феликс сообщила о завершении карьеры. О своем решении она рассказала после завоевания бронзовой медали в смешанной эстафете 4х400 м на проходящем в Юджине чемпионате мира.

Она также в соцсети поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении всей карьеры.

Феликс является самой титулованной спортсменкой в американской легкой атлетике. В активе 36-летней бегуньи 7 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медали Олимпийских игр, а также 13 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые награды чемпионатов мира.