В Госдуме предложили предоставить политическое убежище для украинской легкоатлетки Магучих

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» ситуацию украинской легкоатлетки Ярославы Магучих после ее фото с россиянкой Марией Ласицкене.

Ранее Магучих сделала совместное фото с российской олимпийской чемпионкой-2020 Марией Ласицкене на Играх в Токио-2020. Многие украинские пользователи негативно восприняли данную публикацию в Instagram и устроили травлю в соцсетях.

«Конечно, это полный идиотизм, — сказал Милонов «СЭ». — Мне искренне жаль украинскую девчонку. Она молодец! Понятно, что эти гоблины и дальше будут скакать по Киеву, но в сердцах у русского и украинского народа остается взаимная любовь. Такие события нужно максимально освещать. Магучих — это настоящий украинец, а не тех, кого мы обычно привыкли видеть: Зеленский, Аваков и другие. Если на Украине увидят, как мы искренне поддерживаем их, хотим дружбы и мира — тогда многие настроения изменятся. И сам украинский народ выгонит Зеленского и его дружков. Взаимоотношения между нациями должны быть вне политики. Магучих это продемонстрировала. Для Украины, к сожалению, такой безобидный жест — это политика. А спортсменка делает все правильно, хочется сказать ей большое спасибо».

Милонов также считает, что Россия может предоставить политическое убежище для Магучих.

«Конечно, есть искушение предоставить ей убежище. Если ей начнут угрожать, то Россия заступится за нее. Наша задача — это не вывезти всех нормальных украинцев в Россию, а вернуть Украину в нормальное русло. Если для Магучих будет опасность, то мы будем ее спасать. Надеюсь, что украинцы одумаются. Поймут, что надо не уезжать из страны, а менять ее», — добавил Милонов.

Магучих ранее заявила, что в ее фотографии с Ласицкене нет никакой политической подоплеки.