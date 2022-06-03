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Сегодня, 18:05

Роднина высказалась о желании Трусовой выступить в соревнованиях по легкой атлетике

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на участие Александры Трусовой в турнире по легкой атлетике в Москве.

«Каким образом это может повлиять на фигурное катание? Не знаю, насколько это полезно или вредно. Мы все занимаемся общефизической подготовкой. Легкая атлетика — не самый последний вид спорта. Способна ли Саша соревноваться с профессиональными легкоатлетами? Меня это не интересует», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее сообщалось, что 17-летняя спортсменка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках.

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