Роднина высказалась о желании Трусовой выступить в соревнованиях по легкой атлетике

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на участие Александры Трусовой в турнире по легкой атлетике в Москве.

«Каким образом это может повлиять на фигурное катание? Не знаю, насколько это полезно или вредно. Мы все занимаемся общефизической подготовкой. Легкая атлетика — не самый последний вид спорта. Способна ли Саша соревноваться с профессиональными легкоатлетами? Меня это не интересует», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее сообщалось, что 17-летняя спортсменка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках.