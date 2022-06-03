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Четырехкратный чемпион России в спринте задержан в Санкт-Петербурге по делу о драке

Иван Шитик
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте избил двух соседей. Пострадавших госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел прямо в лифте элитного ЖК на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге. Потасовка попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Легкоатлет сначала напал на 49-летнюю женщину. Через час Хютте прибыл домой. В лифте дома он напал на 64-летнего соседа, нанеся ему несколько ударов по голове. Оба пострадавших были госпитализированы. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у мужчины — открытую. Во время инцидента в лифте спортсмен находился в одних трусах.

Хютте уже был задержан полицией, на него составили административный протокол и возбудили уголовное дело.

Ранее, в сентября 2021 года, легкоатлета поймали с наркотическим веществом в Санкт-Петербурге. Тогда он отделался штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Источник: https://www.fontanka.ru/2022/06/03/71382641/
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