Четырехкратный чемпион России в спринте задержан в Санкт-Петербурге по делу о драке

Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте избил двух соседей. Пострадавших госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел прямо в лифте элитного ЖК на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге. Потасовка попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Легкоатлет сначала напал на 49-летнюю женщину. Через час Хютте прибыл домой. В лифте дома он напал на 64-летнего соседа, нанеся ему несколько ударов по голове. Оба пострадавших были госпитализированы. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у мужчины — открытую. Во время инцидента в лифте спортсмен находился в одних трусах.

Хютте уже был задержан полицией, на него составили административный протокол и возбудили уголовное дело.

Ранее, в сентября 2021 года, легкоатлета поймали с наркотическим веществом в Санкт-Петербурге. Тогда он отделался штрафом в размере 15 тысяч рублей.