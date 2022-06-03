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Чемпион России по бегу может получить до восьми лет колонии за избиение прохожих

Иван Шитик
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион России по бегу на короткие дистанции петербуржец Александр Хютте стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, информирует ТАСС.

«По подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в отдел полиции Александр Евгеньевич Хютте, 1988 года рождения. 25 мая в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — рассказал источник.

По его словам, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. В случае установления вины Хютте грозит до восьми лет лишения свободы.

Хютте является четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции, в 2011 году стал победителем командного чемпионата Европы.

В 2015 году он информировал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о допинге в национальной команде. В октябре 2015 года Хютте написал письмо менеджеру федерации по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину.

Однако в апреле 2017 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил самого Хютте. В числе нарушений указывались уклонение от сдачи допинг-пробы, наличие в пробе запрещенной субстанции. Дисквалификация сроком в четыре года отсчитывалась с 5 августа 2015 года, аннулированию подлежали все результаты спортсмена с 22 мая по 4 августа 2015 года. После отбытия дисквалификации Хютте в спорт не вернулся.

Источник: https://tass.ru/sport/14818705
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