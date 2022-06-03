Чемпион России по бегу может получить до восьми лет колонии за избиение прохожих

Четырехкратный чемпион России по бегу на короткие дистанции петербуржец Александр Хютте стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, информирует ТАСС.

«По подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в отдел полиции Александр Евгеньевич Хютте, 1988 года рождения. 25 мая в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — рассказал источник.

По его словам, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. В случае установления вины Хютте грозит до восьми лет лишения свободы.

Хютте является четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции, в 2011 году стал победителем командного чемпионата Европы.

В 2015 году он информировал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о допинге в национальной команде. В октябре 2015 года Хютте написал письмо менеджеру федерации по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину.

Однако в апреле 2017 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил самого Хютте. В числе нарушений указывались уклонение от сдачи допинг-пробы, наличие в пробе запрещенной субстанции. Дисквалификация сроком в четыре года отсчитывалась с 5 августа 2015 года, аннулированию подлежали все результаты спортсмена с 22 мая по 4 августа 2015 года. После отбытия дисквалификации Хютте в спорт не вернулся.