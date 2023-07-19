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В Госдуме назвали ошибкой слова Исинбаевой, объявившей себя «человеком мира»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев высказался о реакции Елены Исинбаевой на информацию о том, что она живет в Испании.

«Я считаю, что позиция Елены изначально ошибочная, можно назвать эту позицию опрометчивой. Перед тем, как что-то заявлять, надо хорошенько подумать: надо было ли вообще это делать? Понятно, что ее «троллили» в интернете. Со старыми фотографиями, с новыми — какая вообще разница, пока она молчит? Как только она пошла по принципу «я — человек мира», все прекрасно, кроме одного: будучи в разных точках мира, она остается гражданином одной страны. Невозможно здесь усидеть на двух стульях. Считаю, что это ошибка со стороны Елены», — приводит слова Хамзаева «Газета.Ru».

12 июля сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом переехала жить на Канарские остров. Она находится в жилом комплексе на острове Тенерифе (Испания). Через некоторое время Исинбаева опубликовала в соцсетях пост, в котором написала: «Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю».

Елена Исинбаева. «Заявления из-за кордона — серьезный сигнал». Исинбаева — под огнем критики

Ранее в Госдуме поддержали инициативу переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале.

41-летняя спортсменка в 2016 году была избрана в комиссию спортсменов МОК, войдя в четверку, получив 1365 голосов из 11 тысяч голосовавших атлетов, со сроком полномочий 8 лет.

Источник: Газета.Ru
легкая атлетика
Елена Исинбаева
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