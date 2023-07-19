«Заявления из-за кордона — серьезный сигнал». Исинбаева — под огнем критики

Одна из самых известных российских спортсменок оказалась в тяжелой ситуации после необдуманного выступления в соцсетях.

Звезда легкой атлетики, двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в прыжках с шестом и член МОК Елена Исинбаева сильно испортила себе репутацию на родине в результате скандала о переезде на Канарские острова. Яркой иллюстрацией недовольства действиями 41-летней спортсменки стало решение о переименовании стадиона в центре Махачкалы, который с 2017 года носил имя легенды отечественного спорта. «В честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», — заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Живу там, где работаю

Раздражение действиями и высказывания Исинбаевой копилось около недели — с тех пор, как испанское издание El Digital Sur опубликовало инсайд, что «майор Вооруженных сил России обнаружена на Тенерифе». В качестве доказательства были приложены снимки Елены в темных очках, якобы недавно сделанные на Канарах. Публикация изобиловала неточностями и бредовыми выводами. Например, утверждалось, что у спортсменки «темное политическое прошлое», а «армейское начальство предоставило ей бессрочный отпуск за заслуги в кровавой кампании против Украины».

В общем, «компромат» имел клеветнический уклон, даже если предположить, что Исинбаева действительно покинула пределы России. Напомню, что в сентябре прошлого года мы уже пережили громкий отъезд за рубеж пятикратной олимпийской чемпионки и генерального секретаря ОКР Анастасии Давыдовой. После ее демарша тоже пришлось переименовывать спортивную арену — центр синхронного плавания в Москве. Однако та история быстро сошла на нет — в конце концов, любой человек имеет право на личный выбор.

Скорее всего, так произошло бы и с Исинбаевой, но тут знаменитая чемпионка решила поквитаться с авторами «фейковых статей», опубликовав в соцсетях крайне неоднозначный комментарий на русском и испанском языках. В нем нет четкого ответа на вопрос, уехала ли Елена из России, а если да, то куда, в связи с чем и на какой срок. Вместо этого содержится утверждение, что олимпийская чемпионка является «человеком мира». «Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю», — написала Елена.

Но самые большие вопросы вызвало высказывание спортсменки о своем статусе офицера Российской армии. «До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — спорт», — отметила рекордсменка мира.

Споры о номинальности

— Елена сказала, что она номинально была офицером Российской армии. Мне бы хотелось, чтобы она пояснила, что значит «номинально», — приводит Metaratings комментарий известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. — Она, получается, была номинальным офицером, получала номинальную зарплату, номинальные льготы? Или это все-таки не так? Еще было бы интересно услышать комментарии воинского подразделения, которое она представляла. Была ли Исинбаева номинальным офицером?

Действительно, двукратная олимпийская чемпионка регулярно фотографировалась в военной форме, принимала участие в мероприятиях Министерства обороны, получала награды и денежные выплаты как военнослужащая. После этого высказывания о «номинальности» выглядят некорректно, хотя понятно, ради чего они сделаны. Недавно комиссия МОК по этике проводила в отношении Елены расследование и пришла к выводу, что «начиная с 24 февраля 2022 года госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».

Данный вердикт позволит Елене вернуться к работе в комиссии спортсменов МОК, куда она была избрана в августе 2016-го. Другой вопрос, что всего через год Исинбаеву ждет ротация и она лишится звания действующего члена организации. В международный комитет звездная прыгунья приходила с твердым намерением бороться за права российских спортсменов, однако ничем ярким в этом плане за семь лет не запомнилась. Справедливости ради — в феврале 2018 года атлетка ушла в декрет в связи с рождением второго ребенка. В августе 2021-го Елена баллотировалась на пост главы комиссии МОК, но проиграла выборы.

Спортзал в Испании

С 2005 по 2011 год Исинбаева жила в Монако и тренировалась в Италии, но затем вернулась в родной Волгоград. Депутатом после завершения карьеры она не стала, но занималась общественной деятельностью. В частности — своим благотворительным фондом. Атлетку включали в состав комиссии по развитию спорта высших достижений Совета при Президенте РФ. Кроме того, она участвовала в движении Putin Team, а в январе 2020 года была включена в рабочую группу по поправкам в Конституцию. Также она некоторое время работала в Наблюдательном совете РУСАДА и до сих пор является членом комиссии спортсменов ОКР.

С 2022 года активность Елены в информационном поле резко снизилась, однако ее предыдущая деятельность и особенно слезы на приеме в Кремле накануне Олимпиады-2016 запомнились многим, в том числе за пределами спортивного сообщества. Теперь это делает хейт в адрес спортсменки особенно резонансным. Так, высказывания главы Дагестана Сергея Меликова получились очень жесткими. Сама Исинбаева никакого отношения к кавказской республике не имеет, но ее отец — выходец из дагестанского села Чувек. Это ранее давало повод махачкалинцам считать прославленную чемпионку «своей».

— Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала, — констатировал Меликов в соцсетях. — А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, — для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона. У нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины... А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России.

Надо остановиться и спокойно поговорить

— Своим последним заявлением нанесла вред не только себе, но и Российской Федерации, — приводит «Р-Спорт» слова бывшего главы ВФЛА Валентина Балахничева. — Ее слова совпадают с тем, что сейчас требует МОК по линии осуждения спортсменами СВО. То, что она дезавуировала все то доброе отношение, которое было к ней в России, совершенно понятно. Это огромная моральная ошибка. Потому что в любой ситуации есть два выхода — что-то сказать или промолчать. Могла же промолчать, она ведь взрослая женщина и понимает, что ее слова уйдут в публичную сферу.

Многие патриотически настроенные болельщики сейчас пишут об Исинбаевой гневные посты в соцсетях, называя ее предательницей. Портал Sports.ru опубликовал расследование, в котором утверждается, что 9-летняя Ева Петинова — дочь Исинбаевой и ее супруга, метателя копья Никиты Петинова — в 2023 году сыграла два официальных теннисных турнира на Канарских островах. Это косвенно может подтверждать версию с переездом. Но с другой стороны — повод ли это для травли, учитывая великое прошлое спортсменки под флагом России?

— Конечно, Елена не заслужила этого, — заявил РИА «Новости» олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. — Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером Российской армии... Да, она неудачно высказалась, сказала неправильные вещи, но я уверен, что она не имела в виду ничего плохого... Зачем мы занимаемся травлей выдающейся спортсменки, которой недавно рукоплескали? Надо остановиться и спокойно с ней поговорить.