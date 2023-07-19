Матыцин считает недопустимым заявление Исинбаевой

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на заявление двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой о ее причастности к Вооруженным силам России.

«Здесь абсолютно однозначная оценка — недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране. Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее 41-летняя спортсмнка заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах России, а воинское звание майора назвала «номинальным».

18 июля стало известно, что Исинбаева продолжит работать в Международном олимпийском комитете (МОК) из-за отсутствия поддержки СВО.