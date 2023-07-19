В Госдуме поддержали инициативу переименовать стадион имени Исинбаевой

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что согласен с необходимостью переименовать в Махачкале стадион имени Елены Исинбаевой.

«Я очень хорошо знаю стадион «Труд» в Махачкале, он почитаем жителями города. Он все время забит, там всегда детишки занимаются. Шесть лет назад его без общественных слушаний назвали именем Елены Исинбаевой. Сейчас предложили дать возможность горожанам определиться. Я полностью поддерживаю Меликова в этом вопросе, считаю, что это абсолютно правильная и адекватная реакция», — приводит слова Хамзаева «Газета.Ru».

Также депутат положительно оценил инициативу главы Дагестана Сергея Меликова предоставить жителям города право выбрать новое название.

«Пусть Елена слышит реакцию ее земляков — она же дагестанка. Будучи неотъемлемой частью нашей большой и дружной страны, мы не приемлем, когда вот так опрометчиво в этих вопросах себя ведут. Поэтому я поддерживаю позицию главы региона: пусть люди определят, как этот стадион должен называться, открыто и демократично. Наверное, это в самом начале нужно было сделать», — сказал Хамзаев.

18 июля Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Исинбаева соответствует критериям участия в мероприятиях организации, так как она не имела контракта с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала СВО.

После этого глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы Юсупу Умавову и Министерству спорта республики переименовать городской легкоатлетический стадион.

41-летняя Исинбаева завершила профессиональную карьеру в 2016 году. В том же году она была избрана в комиссию спортсменов МОК.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпийских игр-2012, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении.