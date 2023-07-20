Умер олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР легкоатлет Валюлис

Олимпийский чемпион в эстафете 4x400 м в составе сборной СССР Ремигиюс Валюлис скончался в возрасте 64-лет, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Литвы.

«С глубокой грустью сообщаем, что 19 июля умер известный литовский легкоатлет Ремигиюс Валюлис. Имя Валюлиса навсегда останется в наших сердцах и истории легкой атлетики Литвы», — говорится в сообщении.

Валюлис завоевал золотую олимпийскую медаль в эстафете 4x400 м (1980) вместе с Михаилом Линге, Николаем Чернецким и Виктором Маркиным. Также он является бронзовым призером чемпионата Европы в помещении в беге на 400 м (1980), бронзовым призером чемпионата СССР в помещении (1979) и серебряным призером летней Спартакиады народов СССР (1979) в той же дисциплине.