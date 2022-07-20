Чемпионка мира Паттерсон об отстранении Ласицкене: «Спорт стал слишком политизирован»

Чемпионка мира Паттерсон заявила о политизированности спорта в ответ на вопрос об отстранении Ласицкене

Австралийская легкоатлетка Элеанор Паттерсон прокомментировала отстранение Марии Ласицкене и других российских спортсменов от участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Юджине (США).

«Скажу честно, на этот вопрос сложно ответить. Ты видишь обе стороны этой истории. Но не видишь всю историю одновременно. Всегда неприятно, когда кого-то с таким талантом и наградами здесь нет. Но, в конце концов, спорт стал слишком политизированным. Вы бы этого не хотели, но спорт стал платформой», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на The San Diego Union-Tribune слова Паттерсон.

Сегодня, 20 июля, Паттерсон стала чемпионкой мира в прыжках в высоту. Предыдущей чемпионкой мира в 2019 году была Мария Ласицкене, которая пропускает нынешнее мировое первенство из-за отстранения.

В начале марта 2022 года совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах, в том числе в чемпионате мира-2022, который проходит с 15 по 24 июля.