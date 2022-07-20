Австралийка Паттерсон стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту, украинка Могучих заняла второе место

Австралийка Элеанор Паттерсон завоевала золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Юджине (США).

Паттерсон взяла высоту 2,02 метра с первой попытки. Украинка Ярослава Магучих, занявшая вторую строчку, смогла взять эту высоту лишь со второй попытки. Паттерсон и Магучих пытались преодолеть планку в 2,04 метра, но обе спортсменки не справились с высотой за три попытки.

Бронзовым призером стала итальянка Елена Валлортигара, лучший результат которой — 2,00 м. Валлортигара справилась с высотой с первой попытки, в то время как украинка Ирина Геращенко, ставшая четвертой, преодолела планку со второй попытки.

На предыдущем чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в 2019 году в Дохе (Катар), чемпионкой в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене. С марта 2022 года российские легкоатлеты отстранены от участия в международных турнирах.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022 проходит с 15 по 24 июля.