Журова о словах австралийской легкоатлетки про отстранение России: «Нужно всем так высказываться!»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова австралийской легкоатлетки Элеаноры Паттерсон об отстранении Марии Ласицкене и других российских спортсменов от участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Юджине (США).

По словам спортсменки, спорт стал слишком политизированным.

«Есть такое желание призвать всех иностранных спортсменов примерно также высказываться, как Паттерсон: быть нейтральным, или, по крайней мере, поддержать именно принципы спорта вне политики. Например, теннисисты со своей федерацией высказали свою точку зрения. Они хотят быть федерацией, которая соответствует Олимпийской хартии и абсолютно четко этому придерживается. Это их принцип. Если бы так все спортсмены начали говорить, то и ситуация могла бы поменяться. Но многие спортсмены, к сожалению, боятся. Не просто держать удар», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Сегодня, 20 июля, Паттерсон стала чемпионкой мира в прыжках в высоту. Предыдущей чемпионкой мира в 2019 году была Мария Ласицкене, которая пропускает нынешнее мировое первенство из-за отстранения.

В начале марта 2022 года совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах, в том числе в чемпионате мира-2022, который проходит с 15 по 24 июля.