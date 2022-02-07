Чемпионка Европы Ирина Давыдова подозревается в нарушении антидопинговых правил
Победительница чемпионата Европы 2012 года в беге на 400 метров с барьерами россиянка Ирина Давыдова подозревается в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).
Срок дисквалификации спортсменки рассчитан на два года с 17 января 2022 года. Россиянка может обжаловать это решение.
Источник: https://tass.ru/sport/13640059
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28 дек 2021 16:47
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