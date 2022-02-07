Чемпионка Европы Ирина Давыдова подозревается в нарушении антидопинговых правил

Победительница чемпионата Европы 2012 года в беге на 400 метров с барьерами россиянка Ирина Давыдова подозревается в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

Срок дисквалификации спортсменки рассчитан на два года с 17 января 2022 года. Россиянка может обжаловать это решение.