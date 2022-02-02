Самая красивая спортсменка планеты неожиданно побила национальный рекорд в беге

Алиса Шмидт, которую считают самой сексуальной спортсменкой мира, побила рекорд Германии в закрытых помещениях в беге на 400 метров на соревнованиях в Эрфурте.

23-летняя бегунья благодаря своим соблазнительным фото имеет 2,5 миллиона подписчиков в Instagram, но до сих пор не отличалась выдающимися результатами. На Олимпиаду в Токио она ездила в качестве запасной, но так и не вышла на старт.

Однако теперь Алиса неожиданно заняла в Эрфурте первое место с результатом 53,24, что является рекордом страны для закрытых помещений. Среди побежденных — лидер сборной Германии в этой дисциплине Лаура Мюллер (53,66), которая финишировала только третьей, уступив еще Моне Майер (53,48).

После Олимпиады в Токио Шмидт планировала паузу в карьере, но не утерпела и начала новый зимний сезон.