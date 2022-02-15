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Сегодня, 21:14

Ласицкене заняла шестое место на турнире по прыжкам в высоту в Словакии

Иван Шитик
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала шестой на своем первом в сезоне международном турнире, который проходит в словацкой Банске-Быстрице, сообщает ТАСС.

Первое место заняла австралийка Элинор Паттерсон с результатом 1,99 м. Второй стала украинка Ярослава Магучих (1,96), тройку призеров замкнула представительница Черногории Мария Вукович (1,96). Ласицкене расположилась на шестом месте (193).

Главным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/13719139
Мария Ласицкене (Кучина)
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