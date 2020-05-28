Бостонский марафон отменен из-за коронавируса: забег не состоится впервые за 124 года
22:42
Бостонский марафон не состоится в 2020 году, сообщается на официальном сайте соревнований. Забег должен был пройти 20 апреля, но потом его перенесли на 14 сентября из-за распространения коронавируса.
Марафон проведут в виртуальном формате. Всем зарегистрированным участникам будут возвращены средства, которые внесли в качестве вступительного взноса. Каждый из них принять участие в виртуальном забеге.
Бостонский марафон отменен впервые за свою 124-летнюю историю.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
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