Бостонский марафон отменен из-за коронавируса: забег не состоится впервые за 124 года

Бостонский марафон не состоится в 2020 году, сообщается на официальном сайте соревнований. Забег должен был пройти 20 апреля, но потом его перенесли на 14 сентября из-за распространения коронавируса.

Марафон проведут в виртуальном формате. Всем зарегистрированным участникам будут возвращены средства, которые внесли в качестве вступительного взноса. Каждый из них принять участие в виртуальном забеге.

Бостонский марафон отменен впервые за свою 124-летнюю историю.