Бостонский марафон-2021 перенесен с апреля на осень из-за коронавируса
28 октября 2020, 23:24
Бостонский марафон, который должен был пройти в апреле 2021 года, перенесен на осень из-за пандемии коронавируса, сообщает AP.
Марафон в следующем году должен стать 125-м по счету. Марафон 2020 года из-за пандемии прошел в онлайн-формате. Он не состоялся очно впервые в истории.
Бостонский марафон проводится с 1897 года.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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