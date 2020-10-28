Бостонский марафон-2021 перенесен с апреля на осень из-за коронавируса

Бостонский марафон, который должен был пройти в апреле 2021 года, перенесен на осень из-за пандемии коронавируса, сообщает AP.

Марафон в следующем году должен стать 125-м по счету. Марафон 2020 года из-за пандемии прошел в онлайн-формате. Он не состоялся очно впервые в истории.

Бостонский марафон проводится с 1897 года.