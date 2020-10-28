Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Легкая атлетика

Бостонский марафон-2021 перенесен с апреля на осень из-за коронавируса

28 октября 2020, 23:24
Теги:

Бостонский марафон, который должен был пройти в апреле 2021 года, перенесен на осень из-за пандемии коронавируса, сообщает AP.

Марафон в следующем году должен стать 125-м по счету. Марафон 2020 года из-за пандемии прошел в онлайн-формате. Он не состоялся очно впервые в истории.

Бостонский марафон проводится с 1897 года.

Легкая атлетика: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир