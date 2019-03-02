Анжелика Сидорова: "Единственная проблема на чемпионате Европы - встать рано"

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова сказала, что ранний подъем является главной проблемой для нее в квалификации на чемпионате Европы. Сидорова вышла в финал, преодолев планку на 4,50 и 4,60.

- Единственная проблема - это встать рано, поэтому, слава богу, что все так закончилось. Завтра будет новый день, я высплюсь, и все будет нормально. Возвращаясь к сегодняшней квалификации, никаких замечаний к залу и покрытию у меня нет. Все хорошо, - цитирует ТАСС Сидорову.