Лучшего барьериста мира не успели дисквалифицировать? Противоречивая победа Вархольма на чемпионате мира

Олимпийский чемпион из Норвегии своим бегом дал повод для споров.

Олимпийский чемпион Токио и рекордсмен мира на дистанции 400 м с барьерами Карстен Вархольм вошел на ЧМ-2023 в Будапеште в историю — стал первым трехкратным чемпионом мира в барьерном беге на круг. Но уверенной победе в финале предшествовал противоречивый забег в полуфинале, по итогам которого звездного норвежца вполне могли дисквалифицировать за неправильное прохождение барьера. Однако в итоге даже не стали рассматривать протест. В связи с чем возникают вопросы в легитимности нынешнего успеха Вархольма.

Нарушил правила или нет?

В современной легкой атлетике не так и много суперзвезд. И Вархольм, безусловно, входит в этот «клуб». Карстен в свои 27 лет выиграл к старту турнира в Будапеште на 400 м с барьерами все, что только можно, — чемпионаты мира 2017 и 2019 годов, чемпионаты Европы 2018 и 2022 годов, гигантское количество этапов Бриллиантовой лиги... Но, конечно же, «вишенкой на торте» его карьеры стал феноменальный забег на токийской Олимпиаде. Тогда в финале норвежец завоевал золото с потрясающим мировым рекордом (45,94).

Правда, постолимпийский сезон получился для Вархольма в целом смазанным, ознаменовавшись провалом на ЧМ в Юджине, где он сенсационно стал только седьмым. Зато в 2023-м он смотрелся уже куда лучше. Пусть из 46 секунд норвежец и не выбегал, зато выиграл все соревнования, в которых участвовал. Но едва не споткнулся в прямом и переносном смысле в полуфинале в Будапеште.

Дело в том, что уже на втором барьере Вархольм сбился с ритма и пронес атакующую ногу мимо барьера. Правилами это допускается, но при этом ступня спортсмена должна выходить за линию верхнего края барьера (высотой 91,4 см). Если верить ракурсам с ТВ-трансляции, норвежец мог это правило не выполнить. «Судя по повторам, Вархольм нарушил правила — здесь не может быть сомнений. К сожалению, похоже, что нога норвежца проходит мимо барьера, причем недостаточно высоко», — прокомментировал, в частности, Svenska Yle эпизод рекордсмен Финляндии на этой дистанции Оскар Мере. Даже норвежские комментаторы и эксперты сомневались в легитимности прохождения любимцем нации злополучного барьера.

В случае доказанного нарушения Карстена должны были дисквалифицировать, как это сделали, в частности, с выронившей в смешанной эстафете палочку голландкой Фемке Бол.

Золотой дележ

Правда, там все было очевидно, а здесь не совсем. Требовались просмотры с разных ракурсов и, возможно, с каких-то дополнительных камер. Судьи по своей инициативе заниматься этим не стали, а протест от сборной Италии был подан на несколько минут позже, чем требовал регламент, поэтому даже не рассматривался. Как следствие, Вархольм вышел в финал, где выиграл с не самым быстрым для себя даже в сезоне, но весьма неплохим временем — 46,89.

«Прошлый год получился для меня сложным — я был травмирован, не мог показать свой максимум, сомневался в себе. Сейчас я чувствовал себя прекрасно подготовленным и выиграл золото чемпионата мира, которое в связи с моими выступлениями в 2022 году имеет особое значение», -прокомментировал норвежец победу. Теперь, выполнив главную задачу на сезон, он наверняка может немного расслабиться и, возможно, даже немного подурачиться. В частности, многим интересна его возможная дуэль на стометровке с другим суперзвездным легкоатлетом — рекордсменом мира в прыжках с шестом Арманом Дюплантисом.

Кстати, в пятый день на ЧМ норвежцы рассчитывали не на одно, а на два золото. Но еще один их яркий бегун Якуб Ингебригтсен, будучи главным фаворитом, стал только вторым на 1500 м. Норвежец выиграл на этой дистанции золото на Олимпиаде в Токио, после чего в прошлом году ограничился серебром за британцем Джейком Уайтменом. Сейчас же Ингебригтсен вновь стал вторым, неожиданно проиграв другому бегуну из Великобритании — Джону Керру.

В женских прыжках с шестом золото выиграли... сразу две спортсменки. Австралийка Нина Кеннеди и американка Кэти Мур шли по попыткам «ноздря в ноздрю». Мало того, 4,90 они тоже взяли синхронно с третьей попытки, не сумев затем преодолеть 4,95. По идее, они могли продолжить выяснять отношения дальше, чтобы определить единоличную чемпионку. Однако после небольшого диалога согласились разделить (правила это разрешают) победу, последовав олимпийскому примеру Токио от прыгунов в высоту итальянца Джанмарко Тамбери и катарца Мутаза Баршима.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Будапешт, Венгрия

Мужчины

400 м с/б

1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 46,89.

2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) — 47,34.

3. Рай Бенджамин (США) — 47,56.

1500 м

1. Джош Керр (Великобритания) — 3.29,38.

2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3.29,65.

3. Нарве Нурдос (Норвегия) — 3.29,68.

Женщины

Прыжки с шестом

1. Кэти Мун (США) — 4,90.

1. Нина Кеннеди (Австралия) — 4,90.

3. Вилма Мурто (Финляндия) — 4,85.

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 48,76.

2. Наталья Качмарек (Польша) — 49,57.

3. Сада Уильямс (Барбадос) — 49,60.