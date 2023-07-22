Дюплантис хочет стать новым Болтом? Знаменитый прыгун с шестом намерен бегать стометровку со звездами

Мондо собирается устроить дуэли в коротком спринте с самой быстрой женщиной мира и рекордсменом в барьерном беге.

Удивительное для мира легкой атлетики событие произошло на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако — знаменитый шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис проиграл впервые за без малого 11 месяцев. Мало того, он даже не попал в тройку призеров, завершив соревнования четвертым. Но, возможно, олимпийскому чемпиону, рекордсмену и чемпиону мира просто наскучило все время побеждать. Самый популярный легкоатлет современности не скрывает — он настроен расширить сферу своей деятельности и вновь, как в юности, попробовать свои силы в беге на 100 метров.

Правда, не в официальных стартах, а в шоу-дуэлях. Так, он бросил вызов рекордсмену мира в беге на 400 м с барьерами норвежцу Карстену Вархольму, а ранее принял вызов от самой быстрой женщиной мира Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Кто знает, может, короткий спринт затянет Мондо (это общеизвестное прозвище шведа) в свои сети, и он начнет грезить о лаврах легендарного ямайца Усэйна Болта?

Фото Global Look Press

Бег пять лет спустя?

О своем желании посоревноваться с Вархольмом на стометровке Дюплантис, кстати, заявил на пресс-конференции как раз перед стартом в Монте-Карло. «Действительно хочу пробежать стометровку против Карстена. Думаю, он тоже будет рад посоревноваться со мной на этой спринтерской дистанции. Мне кажется, это будет весело. Нам обоим нравится решать сложные задачи и выходить за пределы зоны комфорта», — заявил Дюплантис.

Арман также добавил: «Прошло очень много времени с тех пор, как мы оба бегали стометровку, так что было бы забавно попробовать, чтобы просто посмотреть — что из этого выйдет. Очевидно, мне придется нелегко. Но считаю, у меня есть определенные шансы».

Действительно, Дюплантис отнюдь не полный профан в коротком спринте, пусть его личный рекорд без одной сотой секунду уступает мировому рекорду Болта (9,58). Мондо известен своей резкостью и высокой стартовой скоростью, которые очень помогают ему при разбеге в коронных прыжках с шестом. Некоторые полагают, что при соответствующей подготовке он вполне способен разменять десять секунд и войти в топ-20 лучших спринтеров мира. Но сказать наверняка сложно, ведь в последний раз в официальных соревнованиях Дюплантис выступал в беге на 100 м пять лет назад, когда ему было всего 18 лет. Тогда в 2018-м он провел три старта в коротком спринте в США, показав сначала 10,69, затем 10,57 (попутный ветер 2,1) и 10,74.

Что касается олимпийского чемпиона и рекордсмена мира в беге на 400 м с барьерами Вархольма, то Карстен свой последний официальный старт на стометровке провел в 20 лет, в январе 2017-го пробежав в зале за 10,49. На открытом воздухе его лучший результат был показан в марте 2016-го — 10,52. Так что он с точки зрения личных рекордов действительно выглядит фаворитом в дуэли с Дюплантисом, пусть и не явным.

Фото Global Look Press

Предвкушая «Битву полов»

Также многие предвкушают еще и своеобразную «Битву полов» на 100 м между Мондо и Фрейзер-Прайс. 36-летняя бегунья из Ямайки является трехкратной олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира, причем свой последний титул ЧМ на стометровке завоевала в прошлом году в американском Юджине, пробежав короткий спринт в финале за 10,67. А ее личный рекорд, датированный 2021-м — 10,60.

В конце прошлого сезона Фрейзер-Прайс и Дюплантис шутливо поспорили на одной из пресс-конференции по поводу стометровки. «Насколько ты можешь быть быстрым на дистанции 100 м в забеге против меня?», — спросила ямайская бегунья. «Я обыграю тебя!», — быстро нашелся Мондо. На что та с улыбкой парировала словами «Это ложь!». Мгновенно пошли разговоры о шоу-забеге, ажиотаж вокруг которого наверняка был бы гигантским. Но пока этот забег так и не состоялся. Фрейзер-Прайс только на днях начала сезон на стометровке, выиграв с результатом 10,82 в швейцарском Люцерне.

В конце июня, когда Дюплантису напомнили про спор с Шелли-Энн, он заявил следующее: «Я настроен серьезно, на сто процентов, и если она все еще готова к забегу, я, безусловно, настроен и готов посоревноваться». Как бы то ни было, все же главной целью Мондо пока является победа на ЧМ в коронной дисциплине. В нынешнем летнем сезоне он выиграл семь стартов подряд (лучший результат 6,12 он показал в словацкой Остраве), однако в Монако после успешной попытки на 5,72 дважды неудачно штурмовал 5,92, перенес третью попытку на 6,02, которая также не увенчалась успехом. Победу одержал с результатом 5,92 американец Кристофер Нильсен. а Арман объяснил свое фиаско судорогами в задней части бедра.

Таким образом, это первая осечка Мондо с начала сентября 2022-го, когда он стал вторым в Брюсселе. «Я должен быть осторожен и следить за своим телом перед чемпионатом мира. У меня есть время, но я не хочу наделать глупостей и испортить сезон», — цитирует Дюплантиса SVT. Так что до августовского ЧМ в Будапеште эксперименты Армана в спринте мы, скорее всего, не увидим. Не исключено, что это яркое шоу могут организовать в начале осени, если все фигуранты «челленджа» будут здоровы, полны сил и задора. Иначе возможные забеги Дюплантиса против Фрейзер-Прайс и Вархольма перенесутся на более поздний срок.