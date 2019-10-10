Василий Мизинов: «Жду, что в квартиру позвонят допинг-офицеры»

Серебряный призер чемпионата мира Василий Мизинов в интервью «Известиям» признался, что всегда готов к визиту допинг-офицеров.

— Чувствуете, что в последние годы вас стали проверять гораздо жестче?

— Нет, вообще не чувствую. Допинг-офицеры ведь наведываются моментами. То приезжают раз в месяц, то нет. У меня в основном много проб из-за большого количества стартов. На каждом из них берут кровь и мочу. А между соревнованиями они в основном не приезжают. Очень редко. Последний раз это было в июне-июле перед молодежным чемпионатом мира. Регулярного дозора нет.

— Держите в голове, что рано утром можете внезапно услышать стук в дверь?

— Конечно. Мы же постоянно заполняем дневник, где будем находиться в определенный час. Поэтому я всегда жду допинг-офицеров. Даже когда утром сплю, слышу, как едет лифт. И думаю: «О, может, это ко мне!» Смотрю на часы: нет, поздно или рано.

— У вас такая обостренная бдительность?

— Ну, у меня вообще жилой дом и квартира так устроены, что лифт при закрытой двери даже хорошо слышно. Особенно там, где я сейчас живу в Челябинске. Поэтому всегда жду, что проверяющие позвонят в квартиру.