Шкуренев занимает 7-е место в соревнованиях десятиборцев после трех видов программы

На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В третьем виде программы — толкании ядра — россиянин Илья Шкуренев показал 13-й результат. Ядро после его толчка улетело на 14,71 метра.

В общем зачете Шкуренев занимает 7-ю строчку. Лидирует француз Кевин Майер.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Десятиборье

Ядро

1. Герхард Майер (Австрия) — 16.82

2. Линдон Виктор (Гренада) — 16.24

3. Джорни Харамильо (Венесуэла) — 15.42

4. Соломон Симмонс (США) — 15.33

5. Питер Браун (Голландия) — 15.26

6. Павел Весилек (Польша) — 15.26

13. Илья Шкуренев (Россия) — 14.71

Итог после третьего этапа

1. Кевин Майер (Франция) — 2877

2. Дамиан Уорнер (Канада) — 2776

3. Линдон Виктор (Гренада) — 2741

4. Пирс Лепаж (Канада) — 2695

5. Соломон Симмонс (США) — 2642

6. Джорни Харамильо (Венесуэла) — 2631

7. Илья Шкуренев (Россия) — 2590