Шкуренев занимает 7-е место в соревнованиях десятиборцев после трех видов программы
На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В третьем виде программы — толкании ядра — россиянин Илья Шкуренев показал 13-й результат. Ядро после его толчка улетело на 14,71 метра.
В общем зачете Шкуренев занимает 7-ю строчку. Лидирует француз Кевин Майер.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Десятиборье
Ядро
1. Герхард Майер (Австрия) — 16.82
2. Линдон Виктор (Гренада) — 16.24
3. Джорни Харамильо (Венесуэла) — 15.42
4. Соломон Симмонс (США) — 15.33
5. Питер Браун (Голландия) — 15.26
6. Павел Весилек (Польша) — 15.26
13. Илья Шкуренев (Россия) — 14.71
Итог после третьего этапа
1. Кевин Майер (Франция) — 2877
2. Дамиан Уорнер (Канада) — 2776
3. Линдон Виктор (Гренада) — 2741
4. Пирс Лепаж (Канада) — 2695
5. Соломон Симмонс (США) — 2642
6. Джорни Харамильо (Венесуэла) — 2631
7. Илья Шкуренев (Россия) — 2590